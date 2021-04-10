Стукалов объяснил решение возглавить «Уфу»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в эфире канала «Матч Премьер».

- В соцсетях назначение вас главным тренером футбольного клуба «Уфа» почти все болельщики посчитали признание того, что «Уфа» готовится отправиться в ФНЛ уже сейчас. Как вы относитесь к такому негативному мнению болельщиков?

- Каких, уфимских? Я думаю, что настоящие болельщики верят в нас, и мы в себя верим.

- Что стало определяющим в переговорах с руководством футбольного клуба «Уфа», что вы решили за 7 туров ФНЛ оставить «Велес» и за 6 туров до конца РПЛ возглавить ФК «Уфа»?

- Второй раз уже Шамиль Камилович выходил на меня. Это интересный проект для меня как для молодого тренера. Это все-таки РПЛ, поэтому принял такое решение.