Стукалов объяснил решение возглавить «Уфу»

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10 Апреля 2021, 16:32,
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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в эфире канала «Матч Премьер».
- В соцсетях назначение вас главным тренером футбольного клуба «Уфа» почти все болельщики посчитали признание того, что «Уфа» готовится отправиться в ФНЛ уже сейчас. Как вы относитесь к такому негативному мнению болельщиков?
- Каких, уфимских? Я думаю, что настоящие болельщики верят в нас, и мы в себя верим.
- Что стало определяющим в переговорах с руководством футбольного клуба «Уфа», что вы решили за 7 туров ФНЛ оставить «Велес» и за 6 туров до конца РПЛ возглавить ФК «Уфа»?
- Второй раз уже Шамиль Камилович выходил на меня. Это интересный проект для меня как для молодого тренера. Это все-таки РПЛ, поэтому принял такое решение.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Уфа, Алексей Стукалов