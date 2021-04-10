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Талалаев: «Очень сложно играть с командой, которая сильнее настроена и мотивирована»

10 Апреля 2021, 18:48,

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев подвёл итоги матча с «Уфой» (0:3) в эфире канала «Матч Премьер».

- Несмотря на крупное поражение, давайте с вами будем искать позитив. Что вам сегодня понравилось в игре собственной команды?

- Мне ничего не понравилось.

- Буквально три дня назад ваша команда в Кубке России одержала победу над «Уфой» и позволила команде создать минимум моментов. Сегодня же ситуация диаметрально противоположная. Почему?

- Потому что проиграли борьбу. Мы очень не хотели на скользком поле потерять футболистов. К сожалению, это произошло. С первых минут очень жесткие единоборства были. Судья сделал большой допуск. На второй тайм вышли игроки, которые не готовы к такому ритму и плотности борьбы, и сразу получили гол, когда один из молодых опорных не добежал назад. Очень сложно играть с командой, которая сильнее настроена и мотивирована. У нас нет класса, чтобы просто выигрывать на классе.

- Проясните момент, который произошел в начале второго тайма, когда у Бериши зафиксировали офсайд. В чем у вас возникло непонимание этого эпизода?

- А у вас не возникло, если от вашего игрока летит мяч?

- Коллега говорил, что положение вне игры было зафиксировано точно.

- Мяч от Бериши отскочил или от вашего игрока? Давайте не будем говорить о другом матче, а то обижаются некоторые. Я еще раз поздравляю ваш клуб с победой. Впереди еще пять финалов. Если будете так настраиваться, у вас есть шанс. Удачи вам и на следующий год сыграть в оптимальных составах.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ахмат, Андрей Талалаев
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