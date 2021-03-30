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Гендиректор «Ротора»: «Заявлений о снятии с чемпионата не будет. Такого цирка не будет»

30 Марта 2021, 13:32,

В 23-м туре Премьер-лиги «Ротор» дома проиграл «Ростову» со счётом 0:4 и остался без главного тренера Александра Хацкевича. После игры руководство клуба из Волгограда возмущалось тремя решениями арбитра Кирилла Левникова, но в понедельник ЭСК при главе РФС признала безошибочной работу судьи.

- Знаете, оправдать можно любое решение. Но мы не согласны. Заявлений о снятии с чемпионата не будет. Такого цирка не будет, - заявил генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский Sport24.

Напомним, что в самом начале сезона владелец «Спартака» Леонид Федун заявлял о готовности прекратить игру своей команды в чемпионате России. Это было связано с ошибками арбитра в матче с «Сочи».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ротор, Кирилл Левников, Андрей Рекечинский
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