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Карпин согласен, что первый гол «Ростова» был забит с нарушением правил

17 Марта 2021, 21:31,

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после разгромной победы над «Ротором» (4:0) в матче 23-го тура РПЛ раскритиковал игру свой команды

- Считаю, это худший тайм за последний год. Зато реализация появилась. Сегодня забили три гола с угловых, в других не забивали, - так прокомментировал игру Валерий Карпин. Его слова приводит клубная пресс-служба.

Специалист отметил, что в целом его команда играла хуже, чем обычно, несмотря на солидный перевес в счете.

Что касается спорного первого гола в ворота «Ротора», Карпин заявил «РБ Спорт»: Похоже на то, что мяч прокатился по руке Осипенко. А значит, гол нельзя было засчитывать».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ростов, Валерий Карпин, Ротор
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