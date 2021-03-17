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Хацкевич: «Ростов» - самый принципиальный соперник для команды «Ротор»

17 Марта 2021, 18:00,

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в эфире канала «Матч Премьер».

- С «Ростовом» вы играете впервые. Какие сильные и слабые стороны можете отметить у команды соперника?

- Не буду говорить о сильных и слабых сторонах команды «Ростов». Я знаю одно, что это дерби местное.

- Это для болельщиков особенный матч?

- Не только для болельщиков, но и для футболистов тоже. В воскресенье мы начали подготовку к этой игре со словами, что это самый принципиальный соперник для команды «Ротор».

- То есть, по самоотдаче, наверняка, сегодня не будет претензий?

- Это все зависит от футболистов. Я надеюсь, что они прониклись теми словами, которыми мы закончили предыгровую установку, и на поле сегодня не будет безразличных.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ростов, Ротор, Александр Хацкевич
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