«Ротор» направит жалобу на работу арбитра в матче с «Ростовом»

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский обещает пожаловаться на работу главного арбитра стартового матча 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:4). Дело в том, что Кирилл Левников засчитал гол после игры рукой Максима Осипенко. Рука находилась в неестественном положении, хотя футболист никак не мог сыграть специально. Тут же Деннис Хаджикадунич пробил по воротам, а Армин Гигович добавил мяч в сетку. После просмотра видеоповторов Левников не изменил решения, хотя по правилам любое касание руки мячом в голевой атаке - это фол.

«Обязательно будем подавать жалобу в КДК на судейство Левникова в сегодняшней игре», - заявил Рекечинский Sport24.

«Ротор» как минимум пожалуется на действия арбитра в эпизоде с голом Гиговича.