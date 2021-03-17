«Ротор» направит жалобу на работу арбитра в матче с «Ростовом»

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17 Марта 2021, 20:45,
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Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский обещает пожаловаться на работу главного арбитра стартового матча 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:4). Дело в том, что Кирилл Левников засчитал гол после игры рукой Максима Осипенко. Рука находилась в неестественном положении, хотя футболист никак не мог сыграть специально. Тут же Деннис Хаджикадунич пробил по воротам, а Армин Гигович добавил мяч в сетку. После просмотра видеоповторов Левников не изменил решения, хотя по правилам любое касание руки мячом в голевой атаке - это фол.
«Обязательно будем подавать жалобу в КДК на судейство Левникова в сегодняшней игре», - заявил Рекечинский Sport24.
«Ротор» как минимум пожалуется на действия арбитра в эпизоде с голом Гиговича.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ротор, Кирилл Левников, Андрей Рекечинский
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