Матчи 23-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания

Поединки 23-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания в память о бывшем игроке сборной СССР Юрии Шикунове. Об этом рапортует пресс-служба Премьер-лиги посредством «Твиттера».

Шикунов умер в понедельник, 15-го марта, в возрасте 82 лет. В составе сборной СССР он становился серебряным призером Евро-1964. На клубном уровне Шикунов выступал за ростовский СКА, «Ростсельмаш» и «Торпедо» из Таганрога.

23-й тур российской Премьер-лиги стартует сегодня, 17-го марта. Программу тура откроет поединок между волгоградским «Ротором» и «Ростовом». Матч начнется в 18:00 по московскому времени.