Муллин: «Ростов» был более фартовее и везучее в каких-то моментах»

Форвард «Ротора» Камиль Муллин на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Ростовом» (0:4).

- О южном дерби.

- Конечно, знал, что это дерби, дерби для футболистов и всего города, для всех болельщиков «Ротора». Сегодня хотели очень хорошо сыграть и победить, конечно же, на своем стадионе. Но, к сожалению, не получилось.

- О двух разных таймах.

- Первый тайм хорошо играли, хорошо комбинировали, были подходы. В перерыве пообщались, сказали, что надо так же продолжить второй тайм. Но стандартные положения, к сожалению, «Ростов» хорошо использует либо наши были какие-то ошибки. Сейчас по горячим следам сложно ответить.

- О физическом состоянии команды и травмах.

- Физически нормально, отыграли матч, восстановились. Нет такого, что матч за матчем, недельный цикл был. Поле, наверное, тоже играет свою роль, тяжелый газон, но что делать? Все в одинаковых условиях. Надеюсь, что нет серьезных травм, и к игре с «Локомотивом» уже все восстановятся.

- О поддержке трибун.

- Сегодня поддержка нашего стадиона была прекрасная. Люди пришли, поддержали, это чувствовалось, но, наверное, мы их сегодня подвели, можно было… но не знаю, я играл, все, что можно было, все силы, которые у меня были, я выдал. К сожалению, сегодня «Ростов» был более фартовее и везучее в каких-то моментах.