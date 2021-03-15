​Бойкота не будет: «Ростов» сыграет с «Ротором»

В конце прошлой недели в СМИ появилась информация о возможном бойкоте «Ростовом» матча двадцать третьего тура российского чемпионата против «Ротора». Такая возможность якобы рассматривалась клубом в знак протеста против судейства. Последняя игра ростовчан ознаменовалась очередным судейским скандалом в России. ВАР отметил гол команды «Химкам», хотя на кадрах кажется, что Али Соу – форвард команды – находился в правильном положении.

Как сообщает sport24, бойкота не будет – «Ростов» отправится на игру.

Матч между «Ротором» и «Ростовом» в Волгограде пройдёт уже в ближайшую среду, семнадцатого марта.