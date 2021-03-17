Хацкевич процитировал Никулина, оценивая судейство

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич возмущён работой главного арбитра матча 23-го тура РПЛ против «Ростова» Кирилла Левникова. Гости победили со счётом 4:0, а главная претензия команды из Волгограда к засчитанному первому голу соперника после того, как во время результативной игры в атаке была игра рукой.

- Как-то Никулина попросили описать его жизнь. Он ответил: «Матом можно? Нет? Тогда все хорошо...» Если серьезно, это беспредел! - приводит слова Хацкевича «Спорт-Экспресс».

«Ротор» по-прежнему отстает на восемь очков от спасительного 12-места в чемпионата России. У волгоградцев впереди еще 7 матчей.