Карпин: «Я говорю не про отсутствие Романа Ерёменко, а про отсутствие в принципе центра поля»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча с «Ротором» в эфире канала «Матч Премьер».

- Буквально за два дня до матча во многих СМИ было написано, что «Ростов» собирается бойкотировать эту игру, но вы и ваша команда здесь. Вообще были какие-то такие настроения в команде, или это, как называется, вброс со стороны?

- Что касается именно команды, именно футболистов и тренерского штаба, вопросов не возникало.

- То есть, были изначально готовы ехать?

- Мы про это не думали. Если бы было какое-то решение было, это было бы решение клуба, но не команды. Мы должны тренироваться и играть.

- Что касается игры вашей команды, не так давно покинул ее Роман Ерёменко. Уже как-то привыкли к ее отсутствию при построении игры своей команды?

- Привыкаем, я бы так сказал. Вы говорите только про отсутствие Романа Ерёменко. Я же говорю не про отсутствие Романа Ерёменко, а про отсутствие в принципе центра поля. Тот центр поля, который у нас был той же осенью, Норманн, Хасимото, Мамаев, Ерёменко, из этих четверых человек нет ни одного сегодня, например. Так что привыкаем играть без этого центра поля. Да, выйдут ребята другие молодые, и Глебов, и Махатадзе, и Гигович. Хочешь - не хочешь, время нужно. Одни исполнители и другие, понятно, что разница есть.