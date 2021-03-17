Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Спорный гол, много VAR, 10 добавленных минут, ошибки Гогуа и разгром: Как «Ростов» впервые победил в 2021-м году

17 Марта 2021, 20:08,

Двадцать третий тур чемпионата России открыли своим матчем «Ротор и «Ростов».

Протокол игры  
Ротор 0:4 Ростов
    41' Жигович Армин (0:1)
    59' Алмквист Понтус (0:2)
    62' Сове Али (0:3)
    90' Саплинов Александр (0:4)
Чондрич Йосип Макаров Сергей   22' Кожемякин Олег Гогуа Седрик   85' Шомко Дмитрий   64' (Степанов Данил (   64') Маевский Иван Жигулёв Илья   48' Фламарион   69' (Медведь Владимир (   69') Муллин Камиль Давиташвили Зурико   30' (Серченков Сергей (   30') Понсе Андрес
Запасные: Вершков Дмитрий Репин Никита Кверквелия Соломон Песегов Евгений Алейник Олег Байрыев Азат Обухов Игорь Кипиани Николай
Песьяков Сергей Козлов Алексей   64' Осипенко Максим   46' (Поярков Николай (   46') Хаджикадунич Деннис Алеесами Хайтам Махатадзе Георгий   46' (Саплинов Александр (   46') Глебов Данил   49' Жигович Армин   57' (Алмквист Понтус (   57') Тугарев Роман   46' (Полоз Дмитрий (   46') Байрамян Хорен Сове Али   89' (Турищев Максим (   89')
Запасные: Фольмер Кирилл Павловец Александр Терентьев Денис Сухомлинов Данила Рудаков Максим Рукас Томас
17 марта. Стадион "Волгоград Арена" (Волгоград).

 

Рядовой вроде бы матч «Ротора» и «Ростова» заставил говорить о себе задолго до стартового свистка. Активно поползли слухи, что ростовчане собираются матч бойкотировать в знак протеста против большого количества спорных судейских решений против «жёлто-синих». Подтвердил такие мысли ростовского руководства и экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко. Не самый главный инсайдер страны, но всё же.

В итоге слухи (к счастью) так и остались слухами, а «Ростов» спокойно себе вышел на матч против «Ротора», чтобы прервать наконец неудачную серию. В этом году команда Валерия Карпина вылетела из Кубка России и ни разу за три тура РПЛ не смогла победить. Но до зоны еврокубков ростовчанам всё ещё рукой подать, так что руки опускать нельзя. Тем более, что выезд в Волгоград лёгким не бывает, «Ротор» отчаянно борется за выживание.

Серьёзность своих намерений волгоградцы доказали очень быстро - на четвёртой минуте «Ротор» счёт открыл. Зурико после розыгрыша корнера навесил на дальний угол вратарской, где Гогуа буквально внёс мяч в ворота. Правда, предварительно Седрик забрался в офсайд. Хозяева поговорили с арбитром, но VAR убедил в правильности решения. А буквально через минуту VAR и Гогуа вновь столкнулись, но уже у чужих ворот. Седрик задел по пятке Али Соу, а дело было в штрафной площади. Опять начались споры с арбитром.

Кирилл Левников сам отсмотрел эпизод, в итоге назначив пенальти. Седрик Гогуа стоял в недоумении, за две минуты VAR дважды «сыграл» против защитника. Но подстраховал его голкипер. Йоспи Чондрич в блестящем стиле парировал удар Али Соу с «точки», затормозив мяч в нижнем углу. После такого начала команды надолго затихли и вновь включились под конец тайма, когда забили гости. Армин Гигович лучше всех разобрался с отскоком после кросса Тугарева и не самой удачной игры Чондрича.

Кстати, и в третьем важном эпизоде матча включался VAR, а гол опять был под сомнением. Подозревали арбитры игру рукой у защитника «Ростова», но в этот раз Левников первоначальное решение не изменил - гол засчитан. В итоге команды переиграли 10 (!) минут в первом тайме, в которые опаснее атаковал «Ротор». Второй тайм ожидаемо не был столь событийным. Тем более, что «Ростов» быстро снял вопрос о победителе, на исходе часа игры оформив разгром. Сначала Понтус Алквист, только появившийся на замену, отличился после подачи от угла поля - 0:2.

А затем Али Соу воспользовался ошибкой Седрика Гогуа, махнувшего мимо мяча после дальнего заброса. Форвард «Ростова» вывалился на рандеву с голкипером и свой шанс реализовал - 0:3.

От такой двоечки «ротор» естественно не оправился. А «Ростов» усилиями Саплинова забил и четвёртый мяч. Александр замкнул подачу от угла поля в компенсированное время, разгром - 4:0! Ростовчане довели дело до победы, первой победы в 2021-м году, сразу поднявшись к четвёртому месту, которое сейчас занимает «Локомотив». У «красно-зелёных» на матч больше, но в данный момент количество очков с «Ростовом» одинаково.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Ростов, Ротор
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Комментарии (1)
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0
ингерман
17 Марта 2021, 20:21

ай мои поздравки братанычу с победой ростова! ))

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