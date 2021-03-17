Спорный гол, много VAR, 10 добавленных минут, ошибки Гогуа и разгром: Как «Ростов» впервые победил в 2021-м году

Двадцать третий тур чемпионата России открыли своим матчем «Ротор и «Ростов».

Рядовой вроде бы матч «Ротора» и «Ростова» заставил говорить о себе задолго до стартового свистка. Активно поползли слухи, что ростовчане собираются матч бойкотировать в знак протеста против большого количества спорных судейских решений против «жёлто-синих». Подтвердил такие мысли ростовского руководства и экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко. Не самый главный инсайдер страны, но всё же.

В итоге слухи (к счастью) так и остались слухами, а «Ростов» спокойно себе вышел на матч против «Ротора», чтобы прервать наконец неудачную серию. В этом году команда Валерия Карпина вылетела из Кубка России и ни разу за три тура РПЛ не смогла победить. Но до зоны еврокубков ростовчанам всё ещё рукой подать, так что руки опускать нельзя. Тем более, что выезд в Волгоград лёгким не бывает, «Ротор» отчаянно борется за выживание.

Серьёзность своих намерений волгоградцы доказали очень быстро - на четвёртой минуте «Ротор» счёт открыл. Зурико после розыгрыша корнера навесил на дальний угол вратарской, где Гогуа буквально внёс мяч в ворота. Правда, предварительно Седрик забрался в офсайд. Хозяева поговорили с арбитром, но VAR убедил в правильности решения. А буквально через минуту VAR и Гогуа вновь столкнулись, но уже у чужих ворот. Седрик задел по пятке Али Соу, а дело было в штрафной площади. Опять начались споры с арбитром.

Кирилл Левников сам отсмотрел эпизод, в итоге назначив пенальти. Седрик Гогуа стоял в недоумении, за две минуты VAR дважды «сыграл» против защитника. Но подстраховал его голкипер. Йоспи Чондрич в блестящем стиле парировал удар Али Соу с «точки», затормозив мяч в нижнем углу. После такого начала команды надолго затихли и вновь включились под конец тайма, когда забили гости. Армин Гигович лучше всех разобрался с отскоком после кросса Тугарева и не самой удачной игры Чондрича.

Кстати, и в третьем важном эпизоде матча включался VAR, а гол опять был под сомнением. Подозревали арбитры игру рукой у защитника «Ростова», но в этот раз Левников первоначальное решение не изменил - гол засчитан. В итоге команды переиграли 10 (!) минут в первом тайме, в которые опаснее атаковал «Ротор». Второй тайм ожидаемо не был столь событийным. Тем более, что «Ростов» быстро снял вопрос о победителе, на исходе часа игры оформив разгром. Сначала Понтус Алквист, только появившийся на замену, отличился после подачи от угла поля - 0:2.

А затем Али Соу воспользовался ошибкой Седрика Гогуа, махнувшего мимо мяча после дальнего заброса. Форвард «Ростова» вывалился на рандеву с голкипером и свой шанс реализовал - 0:3.

От такой двоечки «ротор» естественно не оправился. А «Ростов» усилиями Саплинова забил и четвёртый мяч. Александр замкнул подачу от угла поля в компенсированное время, разгром - 4:0! Ростовчане довели дело до победы, первой победы в 2021-м году, сразу поднявшись к четвёртому месту, которое сейчас занимает «Локомотив». У «красно-зелёных» на матч больше, но в данный момент количество очков с «Ростовом» одинаково.