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Фоменко оценил шансы Бурмистрова и Заболотного сыграть против «Спартака»

07 Декабря 2020, 22:25,

Global Look Press

Тренер «Сочи» Олег Фоменко на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Ахматом» (2:0).

- Неожиданно Бурмистров и Антон Заболотный в запасе сидели. Чем это было вызвано?

- Ребята были не совсем готовы в плане здоровья. Антон на предыгровой тренировке почувствовал дискомфорт,  а Никита чуть раньше, была проблема с ногой. Решили поберечь и не рисковать. Здоровье футболистов для нас намного важнее.

- Следующий матч со «Спартаком». Какова вероятность того, что они сыграют?

- Высока, они и сегодня могли выйти. Не хотелось ими рисковать, а то, как складывалась игра, их присутствие особо и не нужно было. А там опять уже по состоянию здоровья. Кто будет готов на тот момент, тот и выйдет в старте.

- Дуганджич дебютировал. Оцените его игру. Показалось, что он был супермотивирован сегодня.

- Правильно, это, по большому счету, его первая игра в стартовом составе. Нападающему нужно забивать голы, что он сегодня и сделал. Были у него еще моменты, наверное, оставил реализацию на следующие игры.

- Вы сказали, что команда была зажата немного в начале. Но я не помню, чтобы в этом и прошлом сезоне было столько пяток, особенно  у Юсупова. Разве так закрепощено играет «Сочи»?

- Пятки когда начались? После 1:0. Начали немного закрепощенно, потом забили гол, раскрепостились и стали играть в тот футбол, который мы тренируем.

- Известно уже, где будет команда проводить зимние сборы?

- Вопрос не к нам, мы можем планировать, предполагаем, а бог располагает. Как будет развиваться ситуация в мире с коронавирусом… У нас были запланированы сборы в Турции, а дальше что будет происходить в мире, не от нас зависит.

- Насколько отбитый Сосланом Джанаевым пенальти был важен? Был ли он определяющим?

- Я думаю, да, потому что 0:0 - одна ситуация, а 1:0 - совсем другая. Плюс опять же он придал дополнительные силы ребятам. Выпустили пар, и ребята побежали.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сочи, Олег Фоменко
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