«Сочи» сломил «Ахмат» после нереализованного пенальти

Последний матч 17-го тура чемпионата России состоялся в городе Сочи, где одноимённый клуб принял «Ахмат».

Вы будете смеяться, но матч «Сочи» - «Ахмат» сейчас является главным южным дерби России. «Краснодар» и в таблице ниже своих соседей, и по игре слабее смотрится в последние месяцы. «Ахмат» при Андрее Талалаеве вообще показывает отличный ход. За последние пять туров – три победы и две ничьи. За тот же промежуток времени в РПЛ только «Химки» набрали больше очков (на одно), чем грозненцы.

Ничейные результаты тоже были не абы с кем. «Зенит» и «Локомотив» поделили очки с «Ахматом», знатно разогнавшимся в последнее время. «Сочи» тоже хорош. Но только по игре, результаты7 идут слабее. Ничьи с ЦСКА и «Уфой» подопечные Федотова сами подарили соперникам. С «армейцами» не засчитали гол и не реализовали массу моментов, с уфимцами получили поздний пенальти. Проблемы судейского толка переносятся и на сегодняшнюю игру. Владимир Федотов дисквалифицирован за агрессивный разговор с арбитром.

Повезло Сергею Лапочкину, что до него не мог добраться главный тренер «Сочи», иначе уже на 15-й минуте состоялся серьёзный разговор. Бериша обокрал Мевлю в чужой штрафной площади и явно получил по ногам. Боковой арбитр поднял офсайд, а Лапочкин сбегал посмотреть VAR и вернулся с совсем другим вердиктом – пенальти. Правда, Бернард Бериша ударом с «точки» обнажил проблемы «Ахмата». Из девяти пенальти грозненцы реализовали только пять. Вот и Бернард Бериша свою дуэль Сослану Джанаеву проиграл.

На исходе получаса сочинцы ответили, первая же толковая атака стала голевой, да и получилась на загляденье: Нобоа отдал вразрез между защитниками на левый край, оттуда Руденко пяткой продлил в центр на Дуганджича, а Марко осталось с трех метров попасть в цель – 1:0. Дебютный гол хорвата в РПЛ.

А в раздевалку «Ахмат» получил второй мяч. Жоаозиньо прошёл по левому краю и навесил, Маргасов в касание скинул в центр, а Юсупов мощнейшим ударом с линии вратарской вогнал мяч под перекладину – 2:0. Как по нотам разыграно.

Грозненцы старались что-то исправить, Талалаев быстро прибег к заменам, но «Сочи» грамотно поднял плотность, связав лидеров соперника. Порыв «Ахмата» угас, далее хозяева перешли к позиционным атакам, не форсируя события. Девиз «пока мяч у нас, нам не забьют» отлично подходил под второй тайм матча. Дуганджич на дубль заходил, выскочив на добивание после плотного удара Артура Юсупова, однако Виталий Гудиев ситуацию спас. «Ахмат» разгрома избежал.

«Сочи» уверенно обыграл гостей из Грозного, заодно обменявшись с ними местами в турнирной таблице. Подопечные Федотова поднялись на седьмую строчку, «Ахмат» упал на восьмую.