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Талалаев: «Я поблагодарил ребят, качество игры в первом тайме меня устраивает»

07 Декабря 2020, 21:27,

Крылья Советов

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от матча с «Сочи» (0:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Хочу поздравить «Сочи» с победой. Победила команда, которая использует свои моменты. Команда с Нобоа и без него, на мой взгляд, смотрится по-разному.  Вы видели, что два момента, и мы получили два в ответ. А мы будем учиться использовать то, что имеем. Я поблагодарил ребят, качество игры в первом тайме меня устраивает. Во втором уже пошли на творческие эксперименты, потому что  подустали, и психологически сложно было. Мне кажется, с такими организованными командами мы не можем игру переворачивать. Видно, что ребята под гнетом этим играли в несвойственной нам манере.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ахмат, Андрей Талалаев
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