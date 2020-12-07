Талалаев: «Я поблагодарил ребят, качество игры в первом тайме меня устраивает»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от матча с «Сочи» (0:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Хочу поздравить «Сочи» с победой. Победила команда, которая использует свои моменты. Команда с Нобоа и без него, на мой взгляд, смотрится по-разному. Вы видели, что два момента, и мы получили два в ответ. А мы будем учиться использовать то, что имеем. Я поблагодарил ребят, качество игры в первом тайме меня устраивает. Во втором уже пошли на творческие эксперименты, потому что подустали, и психологически сложно было. Мне кажется, с такими организованными командами мы не можем игру переворачивать. Видно, что ребята под гнетом этим играли в несвойственной нам манере.