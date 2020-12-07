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Тренер «Сочи» Фоменко: «Нобоа уже выздоровел и на 100% сегодня будет в стартовом составе»

07 Декабря 2020, 18:59,

ФК "Краснодар"

Тренер «Сочи» Олег Фоменко поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Лидеры сейчас уже все в строю? Нобоа показывает, что его готовность 100%?

- Да, он уже выздоровел и на 100% сегодня будет в стартовом составе.

- Можно ли сказать, что это в какой-то степени момент истины? Вы с соперником на подступах к зоне Лиги Европы. Сегодня будет ли понятно, кто занимает по праву свое место в таблице?

- Это футбол, все играют за три очка и стремятся к победе. Кто-то лидер, а кто-то аутсайдер. Нельзя делить команды на сильные и слабые. Сегодня игра покажет, кто сильнее на данный момент.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сочи, Кристиан Нобоа, Олег Фоменко
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