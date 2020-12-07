Фоменко: «Голы придали уверенности ребятам, и они стали играть раскрепощённо»

Тренер «Сочи» Олег Фоменко поделился впечатлениями от матча с «Ахматом» (2:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- За счет чего удалось так уверенно взять инициативу в свои руки? Незабитый пенальти, может, как-то удалось докричаться?

- Начали не очень хорошо, но в целом забили два красивых гола, а второй тайм сыграли по счету. Голы придали уверенности ребятам, и они стали играть раскрепощенно. Вышли сначала немного закрепощенными, поэтому многое не получалось сначала из того, что планировали. Забили первый гол, который повлиял на настроение ребят, и стали играть более уверенно.

- Уверенно действовал Руденко, это его второй матч в старте. Первый был с «Ахматом» не так давно. Можно говорить о том, что продолжается тенденция, что молодые игроки больше получают игровое время и выходят на лидирующие позиции в клубе?

- Нет, у нас команда 20 человек. Понятие молодой игрок это что значит? Ты соответствуешь уровню или не. Сегодня он соответствовал уровню стартового состав и хорошо вышел.