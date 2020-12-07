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Нобоа: «Мы договорились с тренером, хотели сыграть 75 минут»

07 Декабря 2020, 21:15,

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Лучший футболист матча «Сочи» - «Ахмат» (2:0) Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Очень тяжелый матч. Мы знали, что нужно прессинговать по всему полю. Соперник очень хороший, игроки бегали везде, но самое главное - победа, мы давно не побеждали.

- Вас заменили по ходу игры. Вы пока еще не готовы на 90 минут?

- Мы договорились с тренером, хотели сыграть 75 минут. Я смотрел на табло - 80, 85. Понял, что меня сейчас заменят.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сочи, Кристиан Нобоа
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