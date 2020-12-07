Талалаев: «Вышел в центр поля и почувствовал, как взгляд Федотова жжёт где-то в районе затылка»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в эфире канала «Матч Премьер».

- Мы приехали в гости к одной из самых организованных команд нашей лиги, которая хорошо анализирует соперника и готовит сюрпризы. Судя по составу, они и приготовили. Мы далеко не заглядываем, просто подготовились к тому, что «Сочи» показывал в последних поединках. А как будет на поле, многое зависит от того, насколько ребята реализуют план на игру.

- Традиционные замечания к состоянию газона стадиона «Фишт». Там сегодня работники даже провели акцию, показали, что абсолютно все проблемы позади. Вы с этим согласны?

- Надо будет у футболистов спросить после игры. Иногда картинка не совпадает с содержанием.

- Сегодня отсутствует наставник футбольного клуба «Сочи». Это еще один козырь для «Ахмата»?

- Я подчеркнул бы, что в «Сочи» работает один из самых интересных и квалифицированных штабов, помощник очень серьезный. Самое главное, как они работают. Я уже недавно говорил, что практически идеальное взаимодействие в штабе «Краснодара», и здесь то же самое. Не чувствуется отсутствие Владимира Федотова. Я вот вышел в центр поля и почувствовал, как его взгляд жжет где-то в районе затылка.