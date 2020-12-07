Талалаев: «Когда с мужиками играете на чай, на желание, попробуйте забить 4-5 пенальти подряд»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от матча с «Сочи» (0:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Поздравляю «Сочи» с победой. Победила команда, которая реализовывает свои моменты. Качеством игры в первом тайме я удовлетворен, во втором - нам было тяжело после 0:2.

- Почему заменили Беришу и Поляруса?

- Хочется мне так.

- Согласны ли с тем, что незабитый пенальти сильно повлиял на ход матча?

- Не думаю, скорее сильно повлиял второй пропущенный гол.

- Показалось, что сегодня «Ахмат» действовал не так агрессивно, как мы привыкли. С чем это связано?

- Это только показалось. Есть цифры, есть первый тайм с абсолютным преимуществом, есть количество ударов по воротам и доставок в штрафную. Надо учиться понимать футбол изнутри.

- Пенальти - лотерея, но почему у вас плохая статистика? Из девяти пенальти забили пять мячей. У вас нет штатного пенальтиста?

- Странно, когда Бериша три забивает, не задают этот вопрос, а когда он промахивается сейчас - задают. Спросите у футболистов, что такое пенальти, сами попробуйте побить. Когда с мужиками там играете на чай, на желание по субботам, воскресеньям, попробуйте забить 4-5 пенальти подряд. Еще раз: понятно, что надо забивать такие моменты, но за 4 месяца нельзя научить футболистов тому, чему они не научились за 20 лет. А здесь еще добавляется психологический фактор: «Сочи» - очень неприятная, агрессивная, организованная команда. Мы понимали, что забив гол в первые 15 минут, мы сможем навязывать свои условия игры. Получилось совсем наоборот. Мы знали, что с этой командой во многом футбол идет до гола. Когда ты пропускаешь, они начинают диктовать свои условия. И, конечно, класс футболистов. Извините, мы пенальти не забиваем, Нобоа дает передачу вразрез, когда четверо «пробегают в буфет». Есть Нобоа на поле, и «Сочи» смотрится очень сильно. Нет его - и уже полегче становится соперникам. Класс во многом определяет уровень реализации. У нас помимо пенальти был момент, когда Альсултанов вышел один на один, Бериша принял, уходя под левую ногу, не забил. Забивай, и еще можно было вернуться в игру при 1:2.

- Каково самочувствие Анхеля, которого сегодня не хватало? Когда он вернется?

- Анхель травмирован, медицинский штаб делает все возможное, чтобы он максимально быстро вернулся. Пока точную дату выхода не могу сказать, мы работаем над этим.

- Тренер «Сочи» отметил, что «Ахмат» давал много пространства в этой игре. Как вы это объясняете?

- До второго пропущенного мяча было все так, как мы и предполагали. «Сочи» что дома, что на выезде отдает мяч сопернику, играет и ждет его ошибки. Мы говорили об этом своим футболистам, чтобы «Сочи» до забитого мяча не бил по нашим воротам. У нас был пенальти, было два подхода, мы не реализовали их. Весь вопрос в завершающей стадии атаки. Надо забивать свои моменты. Что касается пространства, конечно, если команда стоит вдесятером на своей половине поля, то пространства на чужой половине у нее будет много. Если ты владеешь мячом на своей половине поля, то тебе это пространство надо как-то закрывать. Когда у нас получается его закрывать - все хорошо, как только мы совершаем ошибки, возникают моменты у соперника.