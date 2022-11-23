Талалаев: «На последнюю игру Кубка будет ставиться максимальная задача»

Наставник столичного «Торпедо» Андрей Талалаев высказался о цели «автозаводцев» на последний матч групповой стадии Фонбет Кубка России.

«Мы поборемся с «Уралом» — всё равно на последнюю игру будет ставиться максимальная задача», — заявил специалист, чьи слова приводит официальный сайт московского клуба.

Также главный тренер «Торпедо» рассказал, что будет решать несколько задач в последнем туре Кубка, которые он отказался раскрывать, чтобы не давать сопернику лишнего преимущества.

Напомним, что «автозаводцы» смогли выйти в весеннюю часть турнира, заняв третье место в своём квартете.