Точилин: «Розыгрыш Кубка для нас сложился неудовлетворительн, сами виноваты»

Наставник футбольного клуба «Сочи» Александр Точилин высказался о завершении борьбы за трофей Фонбет Кубка России.

«Получилась хорошая кубковая игра, где в основное время победитель не был выявлен. В серии пенальти уже, наверное, удача была на нашей стороне. Розыгрыш Кубка для нас сложился неудовлетворительно. Сами виноваты», — приводит слова специалиста официальный сайт клуба.

По мнению тренера, серебряный призёр РПЛ растерял большое количество очков на старте групповой стадии Кубка. Также Точилин подвёл итоги первой части сезона, отметив, что на выступление сочинцев сильно повлияла перестройка, случившаяся из-за ухода предыдущего тренера и некоторых футболистов.

Напомним, что клуб из олимпийской столицы занял последнее место в своём квартете, а в таблице Российской премьер-лиги на момент остановки находится на девятой строчке.