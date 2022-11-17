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Кубок России

Кутепов вернулся в общую группу и готовится к матчу с «Сочи»

17 Ноября 2022 • 20:49 Комментировать
Торпедо Москва
...
Сочи
22.11 20:00

Защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов поделился приятной новостью для всех фанатов «автозаводцев». Он восстановился после травмы, и теперь тренируется в общей группе. Об этом защитник сообщил в соцсетях.

Напомним, «Торпедо», как и все команды РПЛ, больше не сыграет в матчах лиги до весны. Однако москвичам предстоит заключительная игра 2022 года в другом турнире. Дома в рамках группового этапа Кубка России по футболу «черно-белые» сыграют с «Сочи». Матч состоится 22 ноября на «Арене Химки» в Подмосковье.

Сочинцы проиграли все матчи группового раунда турнира и гарантированно финишируют на последнем месте в группе. «Торпедо» займёт третье место. Выиграли квартет D ЦСКА и «Урал».

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Кубок России Илья Кутепов Сочи
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ТОРПЕДО МОСКВА СОЧИ
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