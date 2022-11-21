Макарчук – о «Сочи» в Кубке: «Шансы есть»

Защитник «Сочи» Артём Макарчук высказался по поводу турнирного положения команды в Кубке России.

Футболист считает, что окончательный расклад в группе Кубка России, в которой выступают московские ЦСКА и «Торпедо», екатеринбургский «Урал» и «Сочи», не ясен. Южной команде для успешного итога необходимо с как можно более крупным счётом обыграть «автозаводцев», а затем, уже не важно с какой разницей мячей, выиграть у «армейцев».

«Какие-то теоретические шансы [на проход в следующую стадию] есть», - приводит слова Макарчука Sport24.

Также спортсмен заметил, что задачей команды, независимо от турнира, является победа в каждом поединке.