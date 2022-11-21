Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа А
Эквадор
Сенегал
Нидерланды
Катар
Группа B
США
Иран
Англия
Уэльс
Группа C
Мексика
Польша
Саудовская Аравия
Аргентина
Группа D
Австралия
Тунис
Дания
Франция
Группа E
Япония
Коста-Рика
Германия
Испания
Группа F
Хорватия
Бельгия
Канада
Марокко
Группа G
Камерун
Бразилия
Сербия
Швейцария
Группа H
Португалия
Южная Корея
Уругвай
Гана
Новости Турнирная таблица Расписание Результаты Статистика Стадионы Онлайн-трансляции Прогнозы и ставки Фрибет 1000 рублей Футбольный тест ЧМ-2022
Кубок России

Макарчук – о «Сочи» в Кубке: «Шансы есть»

21 Ноября 2022 • 10:02 Комментировать
Торпедо Москва
...
Сочи
22.11 20:00

Защитник «Сочи» Артём Макарчук высказался по поводу турнирного положения команды в Кубке России.

Футболист считает, что окончательный расклад в группе Кубка России, в которой выступают московские ЦСКА и «Торпедо», екатеринбургский «Урал» и «Сочи», не ясен. Южной команде для успешного итога необходимо с как можно более крупным счётом обыграть «автозаводцев», а затем, уже не важно с какой разницей мячей, выиграть у «армейцев».

«Какие-то теоретические шансы [на проход в следующую стадию] есть», - приводит слова Макарчука Sport24.

Также спортсмен заметил, что задачей команды, независимо от турнира, является победа в каждом поединке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кубок России Сочи Артём Макарчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРПЕДО МОСКВА СОЧИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Ноября
10:02 · Кубок России
Макарчук – о «Сочи» в Кубке: «Шансы есть»
08:48 · Россия. Премьер-лига
Джикия – о дне рождения: «Приглашу ребят на ужин, не более»
08:41 · Кубок России
Карпин высказался о травме Песьякова
20 Ноября
15:42 · Россия. Премьер-лига
Песьяков — о своей травме: «Восстановление может занять как 10 дней, так и месяц»
12:06 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» рассказали о трансферных планах
19 Ноября
18:37 · Кубок России
Игрок «Спартака» Чернов: «На «Зенит» настраиваться будем по-особенному, это неудобный соперник»
18 Ноября
22:25 · Кубок России
Агент Джорджевича: «Лука точно сможет принять участие в оставшихся в этом году матчах»
16:49 · Кубок России
Назначены судьи на матчи «Спартака» и ЦСКА в Фонбет Кубке России
16:49 · Кубок России
Два футболиста «Спартака» примут участие в матче звёзд Фонбет Кубка России 1 слухи
17 Ноября
23:36 · Кубок России
Малком «снял шляпу» перед журналистом после похвалы
20:49 · Кубок России
Кутепов вернулся в общую группу и готовится к матчу с «Сочи»
19:31 · Кубок России
Лепёхин: «У «Зенита» не будет проблем с мотивацией в матче со «Спартаком»
19:14 · Кубок России
Лепёхин: Поражение от «Ахмата» пошло «Зениту» на пользу
18:14 · Россия. Премьер-лига
Радимов может возглавить «Пари НН»
16:47 · Кубок России
Президент «Урала»: «Филипенко? Может, ещё и сыграет»
Все новости