Корнаухов: «Торпедо» может исправить ситуацию в РПЛ и Кубке России

Экс-футболист «Торпедо» Олег Корнаухов высказался о текущем положении столичного клуба в РПЛ.

«У «Торпедо» еще не завершен сезон, впереди вторая половина чемпионата, где они могут исправить ситуацию», — цитирует слова Корнаухова «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что у «автозаводцев» также остаются шансы за выход из своей группы в розыгрыше Фонбет Кубка России, ведь там выходят три команды, они могут этим воспользоваться.

«Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав шесть очков после 17 туров.

В 2022 году московский клуб проведет еще два матча в рамках Фонбет Кубка России — против «Сочи» (22 ноября) и против «Урала» (26 ноября).