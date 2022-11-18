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Кубок России

Агент Джорджевича: «Лука точно сможет принять участие в оставшихся в этом году матчах»

18 Ноября 2022 • 22:25 Комментировать
Торпедо Москва
...
Сочи
22.11 20:00

Форвард «Сочи» Лука Джорджевич сыграет в двух кубковых матчах. Об этом заявил его агент Игор Глушевич.

«Лука точно сможет принять участие в оставшихся в этом году матчах на Кубок», - приводит слова Глушевича «РБ Спорт».

Черногорский нападающий получил травму во время тренировки перед поединком с екатеринбургским «Уралом» (2:2).

В рамках Фонбет Кубка России «Сочи» предстоит сыграть со столичными «Торпедо» и ЦСКА 22 и 26 ноября соответственно. В своей группе южный коллектив занимает последнее место, однако призрачные шансы зацепиться за плей-офф «Сочи» всё же имеет, для этого нужно с серьёзным перевесом обыгрывать своих соперников.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок России Лука Джорджевич Сочи Игор Глушевич
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ТОРПЕДО МОСКВА СОЧИ
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