Агент Джорджевича: «Лука точно сможет принять участие в оставшихся в этом году матчах»

Форвард «Сочи» Лука Джорджевич сыграет в двух кубковых матчах. Об этом заявил его агент Игор Глушевич.

«Лука точно сможет принять участие в оставшихся в этом году матчах на Кубок», - приводит слова Глушевича «РБ Спорт».

Черногорский нападающий получил травму во время тренировки перед поединком с екатеринбургским «Уралом» (2:2).

В рамках Фонбет Кубка России «Сочи» предстоит сыграть со столичными «Торпедо» и ЦСКА 22 и 26 ноября соответственно. В своей группе южный коллектив занимает последнее место, однако призрачные шансы зацепиться за плей-офф «Сочи» всё же имеет, для этого нужно с серьёзным перевесом обыгрывать своих соперников.