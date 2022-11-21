Защитник «Сочи» Миладинович не сможет сыграть против «Торпедо»

Защитник «Сочи» Иван Миладинович пропустит матч 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Торпедо», который состоится уже завтра, 22 ноября. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Напомним, 28-летний серб получил повреждение в матче 17-го тура РПЛ против «Химок» (2:0).

«У Ивана ничего серьёзного, но он пропустит кубковый матч против «Торпедо», — рассказал агент футболиста Антон Синьков.

Также агент допустил участие Миладиновича в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против ЦСКА, который состоится через четыре дня после игры с «автозаводцами».

В текущем сезоне защитник провёл за «Сочи» всего семь матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.