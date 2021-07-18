Кубок Париматч Премьер 2021
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Черевченко: «Ясно, почему некоторые футболисты не играли в том сезоне»

18 Июля 2021, 23:56,

Наставник «Химок» Игорь Черевченко отметил, что выступление команды на Кубке Париматч  Премьер дало ему много пищи для размышлений. Подмосковная команда проиграла все товарищеские матчи, соперничая с «Рубином», «Сочи» и «Спартаком».

- Нужно было сыграть получше, но зато все ясно, почему некоторые футболисты не играли в том сезоне, - отметил наставник в эфире «Матч Премьер». Ранее Черевченко отмечал, что на заключительную игру турнира вынужден будет ставить не основной состав.

Также тренер в шутку отметил, что его подопечные - единственные, кто смог забить «Спартаку».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Химки, Игорь Черевченко
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