Черевченко: «Ясно, почему некоторые футболисты не играли в том сезоне»

|
18 Июля 2021, 23:56,
|
|
Наставник «Химок» Игорь Черевченко отметил, что выступление команды на Кубке Париматч Премьер дало ему много пищи для размышлений. Подмосковная команда проиграла все товарищеские матчи, соперничая с «Рубином», «Сочи» и «Спартаком».
- Нужно было сыграть получше, но зато все ясно, почему некоторые футболисты не играли в том сезоне, - отметил наставник в эфире «Матч Премьер». Ранее Черевченко отмечал, что на заключительную игру турнира вынужден будет ставить не основной состав.
Также тренер в шутку отметил, что его подопечные - единственные, кто смог забить «Спартаку».
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Химки, Игорь Черевченко