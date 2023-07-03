Семак рассказал, когда Барриос вернётся в расположение «Зенита»

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал, когда опорник его команды Вильмар Барриос вернётся в расположение команды.
«Барриос прибудет завтра, но к игре готовиться не будет», - цитирует Семака «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что Барриос получил несколько дополнительных летних выходных. Всё потому, что он стал единственным из легионеров, кто остался в клубе до конца чемпионата России.Напомним, что 4 июля «Зениту» предстоит сыграть в Питере против «Црвены Звезды» в рамках предсезонного Кубка PARI Премьер. Ранее Семак охарактеризовал будущего соперника «сине-бело-голубых».
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