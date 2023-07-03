Семак рассказал, когда Барриос вернётся в расположение «Зенита»

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал, когда опорник его команды Вильмар Барриос вернётся в расположение команды.

«Барриос прибудет завтра, но к игре готовиться не будет», - цитирует Семака «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Барриос получил несколько дополнительных летних выходных. Всё потому, что он стал единственным из легионеров, кто остался в клубе до конца чемпионата России.