Орлов прокомментировал выступление «Зенита» на предсезонном турнире

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился своими впечатлениями от турнира Кубок PARI Премьер.

Геннадий Орлов заявил, что турнир позволил «Зениту» проверить индивидуальные навыки игроков и применяемые тактические схемы. Он подчеркнул, что основной акцент для «Зенита» всегда делается на чемпионате страны, и тренер Сергей Семак придает этому большое значение. Орлов отметил, что игроки команды готовы по-разному, но ни в одном из матчей не было преобладания «Зенита» над соперниками.

«Их, как говорится, поставили на место. И это очень полезно», – сказал Орлов в интервью «РБ Спорт».