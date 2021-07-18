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Витория: «Я действительно горжусь своими ребятами»

18 Июля 2021, 22:44,

Главный тренер «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции после матча с «Химками» (5:1) поговорил о стартовом составе на первый официальный матч.

- Два прекрасных гола с угловых. Показалось, что это были наигранные комбинации. Так ли это, или игроки действовали по ситуации?

- Здесь прежде всего надо отметить качество игроков. Очень хорошие сегодня были подачи, очень хорошее движение в штрафной. Безусловно, мы даем базовые принципы работы на стандартах, но также в этих компонентах очень большое значение имеют индивидуальные качества игроков.

- Сегодня вышел боевой состав. Можно сказать, что это некая репетиция перед стартом чемпионата?

- Конечно, план на игру был. Мы, прежде всего, сегодня хотели дать больше игрового времени нашим сборникам. Перед игрой я сказал ребятам и вам скажу, что не знаю, каким будет стартовый состав на следующие выходные, поскольку все прекрасно себя проявляют на тренировках и в играх стараются доказать, выполнить все по максимуму наши установки. Поэтому мы очень довольны этим. Я действительно горжусь своими ребятами. Мы все прекрасно понимаем, что нам не будет просто. В этой жизни ничего нельзя добиться без боли и определенных страданий. Нас ждут игры, они будут очень сложные, однако ребята полностью готовы и показывают это своей работой. Я уверен в том, что в нужный момент они выйдут на поле и сделают свое дело.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Руй Витория
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