Максименко: «Сами понимаем, что никакой эйфории не должно быть»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Химками» (5:1).

- Не обсуждалось ли в раздевалке между игроками риск появления эйфории от того, что все легко получалось на турнире?

- Нет, такого нету, нас тренеры держат постоянно в тонусе, чтобы не расслаблялись. Сами понимаем, что никакой эйфории не должно быть, потому что самое главное начинается через неделю, это всё тренировочный турнир. Мы выиграли, но никакого расслаблении нету.

- В прошлом сезоне вы показывали очень хорошую игру. Этот сезон может стать одним из лучших. Но если бы перед вами стала дилемма - попасть в сборную и закрепиться там или выиграть чемпионство со «Спартаком», что бы вы выбрали?

- Это должно следовать из одного в другое. Если все мы будем показывать хорошую игру и будем идти на высоких местах, тренерский штаб сборной, наверное, обратит внимание на всех нас. Не знаю, что будет в будущем, но будем работать и выкладываться на 110%, а там посмотрим.