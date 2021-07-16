Кубок Париматч Премьер 2021
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Гладилин: «Работа Витории меня впечатляет»

16 Июля 2021, 12:04,

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился впечатлениями от выступления «красно-белых» на Кубке Париматч Премьер.

- Как вам игра «Спартака» на Кубке Париматч Премьер?

- Отмечу, что видна тренерская мысль. Витория выстраивает игру так, как понимает ее, и ничего общего с футболом Тедеско в построении игры нет. У немца игра была немного в сторону контратак. А сейчас концепция полностью поменялась. Витория играет в четыре защитника, и в подключения, и в три хава, и в три нападающих, и в два. Использует разные варианты, в зависимости от того, кого выпускал. Он просмотрел всех футболистов на этом турнире. И ребята показали хорошую игру. Результат тут не важен, потому что ни «Сочи», ни «Рубин» не ставили задачу выиграть свои матчи сверхусилиями. А у каждого спартаковца, кто выходил на поле, есть шанс зацепиться и остаться в команде, поэтому они все проявляли свои лучшие качества. Команда находится в хорошем функциональном состоянии. Кроме сборников-легионеров, которых он почти не выпускал и по которым рано делать выводы.

- Как вам уровень готовности команды на данный момент?

- Он хороший. Сама игра это показала. У всех есть тонус и игровые кондиции. Бегать-то можно, но команда играет в футбол.

- «Спартаку» скоро стартовать в отборе к Лиге чемпионов. Витория специально так рано выводит команду на пик формы?

- Конечно. Такой турнир – это его визитная карточка. Цель любого клуба - Лига чемпионов. Это показатель уровня команды. Чемпионат страны можно выиграть хоть три раза подряд, но все покажет только Лига чемпионов. Думаю, что именно к этому турниру Витория и подводит футболистов, чтобы хорошо его начать.

- Почти все футболисты «Спартака» сыграли на турнире. Кто вам понравился?

- Выделять кого-то мне не хотелось бы. И потом, наши звезды почти не выходили. А по тому, что я видел, все ребята достойны играть в стартовом составе – так хорошо они себя проявляли. Тут только от тактики все зависит. Проблема будет в том, кого надо отцепить от команды. Нельзя же тридцать человек держать.

- Как думаете, кого нужно оставлять из тех, кто вернулся из аренды и пришел из «Спартака-2»?

- Они играли по тайму, и все проявили себя достойно. Мячи забивались очень хорошие, и построение игры мне понравилось. Кроме того, есть потенциал. Витория проповедует атакующий стиль, но и обороняется команда достойно. Так что работа этого тренера меня впечатлила.

- То есть, какие-то выводы уже можно делать?

- Да. Видно, что он будет делать с командой. «Спартак» будет играть в футбол. Не бей-беги, а будет добиваться результата игровыми качествами. Это должно понравиться болельщикам. Чемпионат Европы показал, что только те команды, которые играют в зрелищный, атакующий футбол, добиваются результата. Это будущее футбола. Так что направление в «Спартаке» взято правильное.

- Хватит ли времени, чтобы перестроить игру «Спартака»?

- А ее не надо перестраивать. Игра-то была, есть исполнители. Когда нет исполнителей – это проблема, а сейчас в команде все позиции закрыты. Ничего не надо придумывать. Нужно просто на теоретических занятиях объяснить футболистам, что от них требуется, а потом на тренировках это показать.

- Нужно ли команде усиление?

- Оно всегда нужно, потому что необходима конкуренция. Но приходить в команду должны только сильные игроки. Такие, как Промес, Ларссон. А вот Крал начал сдавать позиции. Мне кажется, если он не уедет, то перестанет попадать в состав. А для Лиги чемпионов необходимо укрепляться. Как минимум два человека должны прийти. Это для чемпионата России футболистов достаточно.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Руй Витория, Валерий Гладилин
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Комментарии (3)
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0
White_Shark
16 Июля 2021, 12:40
Сейчас Лига чемпионов начнется))
1
Марченко Максим
16 Июля 2021, 12:32

Бла бла бла ,рано ещё пить ХЕРШИ ))) Вот хотя бы пол сезона сыграют ,покажут себя в еврокубках ,вот тогда можно ОДУ о ЛЮБВИ воспевать )))

1
ARTUR
16 Июля 2021, 12:29

хочется верить что команда заиграет , хоть какая из России на еврокубках , но вот эти все песни рановаты как показывает практика... любят до сих пор товарняки возносить в России

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