Первый показ нового главного тренера «Спартака» Витории: Как пройдёт Кубок Париматч Премьер

Пока Евро стремится к решающим стадиям, российские клубы начали подготовку к новому сезону. Уже скоро в Москве и Химках состоятся матчи предсезонного Кубка Париматч Премьер. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предвкушает турнир.

Участники Кубка Париматч Премьер

В этом году состав участников намного скромнее, чем это было в предыдущие годы. По крайней мере если судить по именам. Из традиционных больших клубов участие примет только «Спартак». Остальные московские клубы и «Зенит» не выступят. Нет и иностранных соперников, что, конечно, лишает разнообразия.

Кроме «Спартака» за трофей поборются «Рубин», «Сочи» и «Химки». Хозяевами будут выступать клубы из Москвы и Подмосковья.

Формат

Каждая из команд сыграет по три матча – по одному с каждым из соперников. То есть будет обычная круговая система. Никаких финалов не предусмотрено, а победителем станет команда, которая наберёт больше всего очков.

Пока регламент нового турнира не опубликован, но можно предположить, что он будет аналогичен предыдущему розыгрышу. Тогда в случае ничьей команды будут бить пенальти, и победитель будет получать 2 очка, а проигравший – 1. В случае же равенства итоговых баллов решающим фактором станет разница мячей.

Зачем нужен турнир Кубок Париматч Премьер

Главная цель – это заполнение вакуума для основного телевещателя. Предсезонный турнир добавляет хоть какой-то интерес к обычным контрольным матчам.

Однако помимо этого есть и более глобальная цель в этот раз. На турнире выступят сразу 3 команды, которым скоро начинать борьбу в отборах еврокубков. «Спартак» стартует 19 июля, «Сочи» – 22-го, а «Рубин» – 5 августа. Всем троим отчаянно нужно набрать кондиции, чтобы удачно выступить. Так что прикладное значение довольно важно, ведь времени на раскачку нет.

Почему победит «Спартак»

Отдельная интрига – это «Спартак». Руй Витория дебютирует в качестве главного тренера на «Открытие Банк Арена», и это будет крайне интересно. В первом контрольном матче против «Нефтчи» мы увидели, что португалец перестраивает команду на игру в 4 защитника. Однако пока сложно оценивать команду, ведь у Витории не было в расположении сборников.

Наверное, португальский специалист не прочь выиграть турнир. Это не цель, и ничего само по себе значить не будет, однако положительных эмоций добавит, а самому Витории лишняя поддержка не помешает. К тому же и домашние трибуны должны помочь. В общем «красно-белые» выглядят фаворитами.

Андрей Центров