Эракович: «Ко встрече с «Нефтчи» мы будем готовиться, как к финалу Лиги чемпионов»

Защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Нефтчи» на проходящим сейчас Кубке PARI Премьер.

«Впереди ещё два матча на этом турнире. Мы серьёзно относимся ко всем соперникам, а ко встрече с «Нефтчи» мы будем готовиться, как к финалу Лиги чемпионов», — сказал Эракович в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в своём первом матче на турнире против «Зенита», который состоялся 4 июля, «Црвена Звезда» добилась победы со счётом 2:1. Против «Нефтчи» команда из Сербии сыграет завтра, 8 июля. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Отметим, что турнир проходит в Санкт-Петербурге и завершится он 15 июля.