Канищев: «Зениту» преподали хороший урок на Кубке PARI Премьер

Экс-футболист «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о выступлении «сине-бело-голубых» на Кубке PARI Премьер.

По словам эксперта, команда Сергея Семака выиграла только у «Нефтчи», который вышел из отпуска и не провел ни одной тренировки, а «Црвена Звезда» и «Фенербахче» преподали урок «Зениту».

«Поймал себя на мысли: «Зенит» выглядел на фоне «Фенербахче» примерно так же, как выглядят на его фоне соперники по РПЛ. Одна команда куражится, другая пытается что-то ей противопоставить», — цитирует Канищева «РБ Спорт».

15 июля «Зенит» встретится с ЦСКА в рамках Суперкубка России. Начало — в 17:00 по мск.