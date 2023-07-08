Джеко приедет с «Фенербахче» на турнир в Россию

Стамбульский «Фенербахче» посредством своего официального сайта представил список футболистов, которые отправятся на предсезонный турнир Кубок PARI Премьер в Санкт-Петербурге.

Как стало известно из публикации турецкого гранда, вместе с командой в Россию прилетит новичок Эдин Джеко. Ранее ходили слухи, что боснийский нападающий откажется от визита в Санкт-Петербург из-за политической ситуации в мире.

Товарищеский турнир проходит с 1 по 15 июля. Кроме «Фенербахче», участие в соревнованиях принимают «Зенит», сербская «Црвена Звезда» и азербайджанский «Нефтчи».