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Кангва высказался о Кубке PARI Премьер

11 Июля 2023 • 21:18 Комментировать

Хавбек «Црвены Звезды» Кингс Кангва поделился своими впечатлениями о Кубке PARI Премьер.

Кангва отметил, что подготовка его команды к предстоящему сезону идет очень хорошо, и они успешно совмещают тяжелую работу с отдыхом. Он отметил, что Санкт-Петербург является прекрасным местом для такой подготовки. Оценивая уровень конкуренции на турнире, Кангва отметил, что все команды представляются сильными, но его команда старается сосредоточиться на своей игре. В завершение, футболист выразил нетерпение ожидания завтрашнего матча.

«Продолжаем усердно работать и двигаться дальше», – сказал Кангва «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Црвена Звезда Кингс Кангва Кубок Pari Премьер
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