Кангва высказался о Кубке PARI Премьер

Хавбек «Црвены Звезды» Кингс Кангва поделился своими впечатлениями о Кубке PARI Премьер.

Кангва отметил, что подготовка его команды к предстоящему сезону идет очень хорошо, и они успешно совмещают тяжелую работу с отдыхом. Он отметил, что Санкт-Петербург является прекрасным местом для такой подготовки. Оценивая уровень конкуренции на турнире, Кангва отметил, что все команды представляются сильными, но его команда старается сосредоточиться на своей игре. В завершение, футболист выразил нетерпение ожидания завтрашнего матча.

«Продолжаем усердно работать и двигаться дальше», – сказал Кангва «Матч ТВ».