Стрепетов прокомментировал игру «Зенита» против «Фенербахче»

Алексей Стрепетов, бывший игрок и тренер «Зенита», поделился своими впечатлениями от игры команды против «Фенербахче» в рамках Кубка PARI Премьер.

Стрепетов отметил, что матч был экспериментальным, и только трое российских игроков были в составе. Он выразил удовлетворение началом игры «Зенита» и подчеркнул, что команда создавала красивые атаки, хотя пропустила несколько моментов.

Стрепетов также отметил важность присутствия Клаудинью в игре, и что после его травмы «Зенит» потерял рисунок игры. Стрепетов заявил, что такие турниры полезны для команды.

«Думаю, такой турнир можно сделать в Петербурге традиционным», – сказал Стрепетов «РБ Спорт».