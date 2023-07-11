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Кверквелия оценил участие в Кубке PARI Премьер

11 Июля 2023 • 14:55 Комментировать
Нефтчи
...
Фенербахче
15.07 14:00

Защитник бакинского «Нефтчи» Соломон Кверквелия высказался об участии в Кубке PARI Премьер.

«Очень хороший турнир получается, очень сильные клубы участвуют. Для нас это проходит как сбор. Пока не получается. Неприятно, конечно», — заявил грузинский футболист в интервью изданию Sport24. Также экс-футболист «Локомотива», «Рубина» и «Ротора» уклонился от вопросов о возможном возвращении в России.

Напомним, что на предсезонном турнире «Нефтчи» уступил «Зениту» и «Црвене Звезде» со счетам 1:3 и 0:4 соответственно. 15 июля бакинцы закроют Кубок PARI Премьер матчем против «Фенербахче».

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Евро-Футбол.Ру,
Нефтчи Соломон Кверквелия Кубок Pari Премьер
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НЕФТЧИ ФЕНЕРБАХЧЕ
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