Кверквелия оценил участие в Кубке PARI Премьер

Защитник бакинского «Нефтчи» Соломон Кверквелия высказался об участии в Кубке PARI Премьер.

«Очень хороший турнир получается, очень сильные клубы участвуют. Для нас это проходит как сбор. Пока не получается. Неприятно, конечно», — заявил грузинский футболист в интервью изданию Sport24. Также экс-футболист «Локомотива», «Рубина» и «Ротора» уклонился от вопросов о возможном возвращении в России.

Напомним, что на предсезонном турнире «Нефтчи» уступил «Зениту» и «Црвене Звезде» со счетам 1:3 и 0:4 соответственно. 15 июля бакинцы закроют Кубок PARI Премьер матчем против «Фенербахче».