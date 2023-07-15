​«Фенербахче» обыграл «Нефтчи» за счёт гола Джеко в заключительном матче турнира в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершился предсезонный турнир – Кубок Pari Премьер. В субботу в заключительном матче на стадионе «Смена» встречались «Фенербахче» и «Нефтчи». Турецкая команда отпраздновала минимальную победу со счётом 1:0. Автором единственного гола стал известный нападающий Эдин Джеко.
«Фенербахче» набрал четыре очка и занял третье место на турнире. «Нефтчи», в свою очередь, не смог набрать ни одного балла и остался на четвёртой строчке. Победителем турнира, как известно, стала «Црвена Звезда», а вторым финишировал «Зенит».
Протокол игры
|Джеко Эдин 73' (0:1)
Бркич Иван•Булудов Омар•Хакверди Хокат•Салахлы Азер•Паскуаль Эдди• 55'Лебон Келан53' (Гаджиев Рахман (53') •Махмудов Эмин•Озобич Филип•Алиев Азер•Сайеф Кеннет•Салданья
Байиндыр Алтай•Азиз Сердар•Перес Луан•Остерволде Джейден•Осайи-Самуэль Брайт•Креспо Мигель46' (Виллиан Арао (46') • 59'Кент Райан•Росси Диего•Яндаш Мерт Хакан•Юксек Исмаил•Джеко Эдин
15 июля.
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