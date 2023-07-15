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​«Фенербахче» обыграл «Нефтчи» за счёт гола Джеко в заключительном матче турнира в Санкт-Петербурге

15 Июля 2023 • 16:16 Комментировать
Нефтчи
0:1
Фенербахче
окончен

В Санкт-Петербурге завершился предсезонный турнир – Кубок Pari Премьер. В субботу в заключительном матче на стадионе «Смена» встречались «Фенербахче» и «Нефтчи». Турецкая команда отпраздновала минимальную победу со счётом 1:0. Автором единственного гола стал известный нападающий Эдин Джеко.

«Фенербахче» набрал четыре очка и занял третье место на турнире. «Нефтчи», в свою очередь, не смог набрать ни одного балла и остался на четвёртой строчке. Победителем турнира, как известно, стала «Црвена Звезда», а вторым финишировал «Зенит».

Протокол игры  
Нефтчи0:1Фенербахче
  Джеко Эдин 73' (0:1)
Бркич ИванБулудов ОмарХакверди ХокатСалахлы АзерПаскуаль Эдди  55'Лебон Келан 53' (Гаджиев Рахман ( 53') Махмудов ЭминОзобич ФилипАлиев АзерСайеф КеннетСалданья
Запасные: Алибайли ЭлтонСалянский АгададасБогомольский ЕгорМамедов АгильДжафаров РзаЮсифли ФаридАббасов РуфатКурбанов ОмерБабаев ХусейнЗюльфюгарлы ИсмайылЯбер АтасГасанов Самир
Байиндыр АлтайАзиз СердарПерес ЛуанОстерволде ДжейденОсайи-Самуэль БрайтКреспо Мигель 46' (Виллиан Арао ( 46'  59') Кент РайанРосси ДиегоЯндаш Мерт ХаканЮксек ИсмаилДжеко Эдин
Запасные: Энрике ГуставоОртакая ЭмирПедро ЖоаоЭгрибайят Ирфан ДжанКавечи ИрфанДурсун СердарКадыоглу ФердиДжику АлександерКападжак БуракСангаре НазимМор ЭмреДемир Йигит ЭфеКоджатюрк Юсуф
15 июля.

 

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Фенербахче Нефтчи
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