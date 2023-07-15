​«Фенербахче» обыграл «Нефтчи» за счёт гола Джеко в заключительном матче турнира в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершился предсезонный турнир – Кубок Pari Премьер. В субботу в заключительном матче на стадионе «Смена» встречались «Фенербахче» и «Нефтчи». Турецкая команда отпраздновала минимальную победу со счётом 1:0. Автором единственного гола стал известный нападающий Эдин Джеко.

«Фенербахче» набрал четыре очка и занял третье место на турнире. «Нефтчи», в свою очередь, не смог набрать ни одного балла и остался на четвёртой строчке. Победителем турнира, как известно, стала «Црвена Звезда», а вторым финишировал «Зенит».