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Тренер «Црвены Звезды» назвал матч с «Зенитом» сложнейшим на Кубке PARI Премьер

12 Июля 2023 • 22:47 Комментировать

В среду вечером сербская «Црвена Звезда» официально стала победителем товарищеского Кубка PARI Премьер. Главный тренер белградской команды Барак Бахар рассказал, какой из трёх матчей оказался для его подопечных самым сложным.

«Против «Зенита», наверное, было сложнее всего, но «Фенербахче» показал себя как организованная команда, создавшая нам проблемы. Каждый из трёх матчей был отличным тестом», - цитирует Бахара «Матч ТВ».

Напомним, что на турнире чемпион Сербии разгромил бакинский «Нефтчи» (4:0), обыграл питерский «Зенит» (2:1) и с уверенным счётом разобрался с «Фенербахче» - 3:1.

​«Црвена Звезда» выиграла турнир в Санкт-Петербурге

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фенербахче Нефтчи Црвена Звезда Барак Бахар
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