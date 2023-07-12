Тренер «Црвены Звезды» назвал матч с «Зенитом» сложнейшим на Кубке PARI Премьер

В среду вечером сербская «Црвена Звезда» официально стала победителем товарищеского Кубка PARI Премьер. Главный тренер белградской команды Барак Бахар рассказал, какой из трёх матчей оказался для его подопечных самым сложным.

«Против «Зенита», наверное, было сложнее всего, но «Фенербахче» показал себя как организованная команда, создавшая нам проблемы. Каждый из трёх матчей был отличным тестом», - цитирует Бахара «Матч ТВ».

Напомним, что на турнире чемпион Сербии разгромил бакинский «Нефтчи» (4:0), обыграл питерский «Зенит» (2:1) и с уверенным счётом разобрался с «Фенербахче» - 3:1.

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