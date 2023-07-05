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Колыванов — о поражении «Зенита»: «Ничего страшного не произошло»

05 Июля 2023 • 14:13 Комментировать

Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал поражение «Зенита» от «Црвены Звезды» (1:2) в рамках Кубка PARI Премьер.

«Что здесь такого? Они недавно вышли из отпуска, поэтому еще не в самом лучшем физическом состоянии. Не стоит придавать поражению «Зенита» большое значение. Ничего страшного не произошло», — приводит слова Колыванова Rusfootball.

Напомним, в первом матче международного турнира «Зенит» одержал победу над азербайджанским «Нефтчи» (3:1), а во втором поединке проиграл «Црвене Звезде» (1:2). Заключительную встречу на Кубке PARI Премьер «сине-бело-голубые» проведут 9 июля. Соперником команды Сергея Семака станет турецкий «Фенербахче».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Црвена Звезда Игорь Колыванов
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