Угаров прокомментировал выступление «Зенита» в предсезонном турнире

Экс-хавбек «Зенита» Денис Угаров оценил выступление петербуржцев в турнире Кубок PARI Премьер.

Угаров отметил, что команда не получила много пользы от соревнования в предсезонной подготовке. Бывший футболист выразил желание увидеть больше российских футболистов в составе, особенно против сильных соперников. Угаров считает, что подготовка была форсированной. Тем не менее, он заметил, что у «Зенита» есть замены для бразильских игроков и выразил желание увидеть ближайший резерв в действии для более полного представления о его потенциале и готовности.

«Самое главное, чтобы сейчас не было травм», – сказал Угаров в интервью «РБ Спорт».