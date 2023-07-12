Игрок «Фенербахче» - о «Зените»: «Именно такие соперники должны быть на «предсезонке»

Полузащитник стамбульского «Фенербахче» Райан Кент высоко оценил питерский «Зенит» как соперника для предсезонных матчей.

«Зенит» — качественная команда, с которой играть непросто, но именно таких матчей и ждем на «предсезонке», - цитирует Кента «Матч ТВ».

Напомним, что «Фенербахче» и «Зенит» встретились 9 июля в рамках Кубка PARI Премьер, что проходит в данный момент в Санкт-Петербурге, игра завершилась нулевой ничьей и победой питерцев в серии пенальти. Этот матч стал для стамбульского гранда первым на турнире.

В этот момент «Фенербахче» проводит вторую игру турнира против действующего чемпиона Сербии – «Црвены Звезды».