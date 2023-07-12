Родич подвёл итоги Кубка PARI Премьер

Защитник «Црвены Звезды» Милан Родич подвёл итоги выступления на победном Кубке PARI Премьер.

«Здорово играли, выиграли кубок, это многое значит, потому что у нас начинается чемпионат. Мы набрали хорошую форму. Через полтора месяца будет Лига чемпионов, в этом ритме надо будет продолжать играть, всё будет хорошо», — заявил футболист сербского клуба в интервью «Матч ТВ». По его мнению, финальный поединок против «Фенербахче» получилась достаточно жёсткой, что также поможет в подготовке к групповой стадии главного еврокубка.

Напомним, что «Црвена Звезда» обыграл «Зенит» (2:1), «Нефтчи» (4:0) и «Фенербахче» (3:1), что позволило сербскому чемпиону выиграть предсезонный турнир в Санкт-Петербурге.