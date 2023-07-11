Защитник «Фенербахче» высказался о возможном матче России и Турции

Защитник «Фенербахче» и национальной сборной Турции Назим Сангаре высказался по поводу возможного товарищеского матча его сборной с национальной командой России.

«У меня нет возможности принимать такие решения как проведение матча, но я уже говорил, что мы себя здесь чувствуем комфортно. Будет ли это интересно для сборной Турции? Точно не знаю, но посмотрим», - цитирует Сангаре ТАСС.

Напомним, что прямо сейчас «Фенербахче» участвует в Кубке PARI Премьер. Он проходит в Санкт-Петербурге, стамбульский клуб встречается в рамках турнира с бакинским «Нефтчи», «Зенитом» и «Црвеной Звездой».