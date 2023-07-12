​«Црвена Звезда» выиграла турнир в Санкт-Петербурге

«Црвена Звезда» стала победителем Кубка Pari Премьер в Санкт-Петербурге. В среду сербская команда на стадионе «Смена» обыграла «Фенербахче» со счётом 3:1.
Ранее «Црвена Звезда» обыграла на турнире «Зенит» (2:1) и «Нефтчи» (4:0). Таким образом, сербы набрали максимальное количество очков в трёх матчах – девять.
Второе место занял «Зенит», который смог набрать пять зачётных баллов. За третье место поспорят «Фенербахче» и «Нефтчи», которые сыграют друг с другом 15 июля. Сейчас турецкая команда имеет в своём активе четыре балла, а азербайджанская – ноль.
Протокол игры
|1'Олайинка Питер (0:1)
|39'Иванич Мирко (0:2)
|(1:2) Педро Жоао80'
|83'Лучич Владимир (1:3)
Байиндыр Алтай46' (Эгрибайят Ирфан Джан (46') •Энрике Густаво46' (Азиз Сердар (46') • 51'Перес Луан•Осайи-Самуэль Брайт•Салаи Аттила•Виллиан Арао21' (Юксек Исмаил (21') • 55'Кавечи Ирфан66' (Яндаш Мерт Хакан (66') •Креспо Мигель• 54'Джеко Эдин66' (_Mor E. (66') •Бачуайи Миши66' (Педро Жоао (66') •Кападжак Бурак46' (Кент Райан (46')
Попович Зоран•Драгович Александр•Эракович Страхинья63' (Миятович Йован (63') •Митрович Стефан•Иванич Мирко•Стаменич Марко•Олайинка Питер63' (Родич Милан (63') •Кангва Кингс•Букари Осман 59'63' (_Spajic U. (63') •Мияйлович Срджан• 56'Крассо Жан-Филипп 42'63' (Неделькович Коста (63')
12 июля.
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