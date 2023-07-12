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​«Црвена Звезда» выиграла турнир в Санкт-Петербурге

12 Июля 2023 • 21:56 Комментировать (1)
Фенербахче
1:3
Црвена Звезда
окончен

«Црвена Звезда» стала победителем Кубка Pari Премьер в Санкт-Петербурге. В среду сербская команда на стадионе «Смена» обыграла «Фенербахче» со счётом 3:1.

Ранее «Црвена Звезда» обыграла на турнире «Зенит» (2:1) и «Нефтчи» (4:0). Таким образом, сербы набрали максимальное количество очков в трёх матчах – девять.

Второе место занял «Зенит», который смог набрать пять зачётных баллов. За третье место поспорят «Фенербахче» и «Нефтчи», которые сыграют друг с другом 15 июля. Сейчас турецкая команда имеет в своём активе четыре балла, а азербайджанская – ноль.

Протокол игры  
Фенербахче1:3Црвена Звезда
  1'Олайинка Питер (0:1)
  39'Иванич Мирко (0:2)
(1:2) Педро Жоао80'  
  83'Лучич Владимир (1:3)
Байиндыр Алтай 46' (Эгрибайят Ирфан Джан ( 46') Энрике Густаво 46' (Азиз Сердар ( 46'  51') Перес ЛуанОсайи-Самуэль БрайтСалаи АттилаВиллиан Арао 21' (Юксек Исмаил ( 21'  55') Кавечи Ирфан 66' (Яндаш Мерт Хакан ( 66') Креспо Мигель  54'Джеко Эдин 66' (_Mor E. ( 66') Бачуайи Миши 66' (Педро Жоао ( 66') Кападжак Бурак 46' (Кент Райан ( 46')
Попович ЗоранДрагович АлександрЭракович Страхинья 63' (Миятович Йован ( 63') Митрович СтефанИванич МиркоСтаменич МаркоОлайинка Питер 63' (Родич Милан ( 63') Кангва КингсБукари Осман  59' 63' (_Spajic U. ( 63') Мияйлович Срджан  56'Крассо Жан-Филипп  42' 63' (Неделькович Коста ( 63')
Запасные: Аддо ЭдмондГелор КонгаВиго АлексНиколич ЛазарЛучич ВладимирЛекович СтефанМилунович НеманьяВасилевич НиколаСлживич Александр
12 июля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фенербахче Нефтчи Црвена Звезда
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Комментарии (1)
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TEREX
12 Июля 2023 в 22:07
малацы сербы..)) билися дастойна..))
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