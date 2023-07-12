​«Црвена Звезда» выиграла турнир в Санкт-Петербурге

«Црвена Звезда» стала победителем Кубка Pari Премьер в Санкт-Петербурге. В среду сербская команда на стадионе «Смена» обыграла «Фенербахче» со счётом 3:1.

Ранее «Црвена Звезда» обыграла на турнире «Зенит» (2:1) и «Нефтчи» (4:0). Таким образом, сербы набрали максимальное количество очков в трёх матчах – девять.

Второе место занял «Зенит», который смог набрать пять зачётных баллов. За третье место поспорят «Фенербахче» и «Нефтчи», которые сыграют друг с другом 15 июля. Сейчас турецкая команда имеет в своём активе четыре балла, а азербайджанская – ноль.