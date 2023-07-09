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Стало известно, когда Пруцев возобновит тренировки с «Црвеной Звездой»

09 Июля 2023 • 10:51 Комментировать
Фенербахче
...
Црвена Звезда
12.07 19:30

Полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев, в настоящий момент восстанавливающийся от травмы, возобновит тренировки с командой через несколько дней.

По информации Sport24, для восстановления 20-летнему футболисту потребуется четыре-пять дней.

Напомним, что Пруцев перешёл в «Црвену Звезду» летом 2022 года из «Сочи» за 900 тысяч евро. В составе команды из Белграда полузащитник успел провести 11 матчей и отметиться одной результативной передачей.

В настоящий момент «Црвена Звезда» принимает участие в предсезонном турнире Кубок PARI Премьер, который проходит в Санкт-Петербурге. Свой ближайший матч команда из Сербии проведёт 12 июля против «Фенербахче». Начало — в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Црвена Звезда Егор Пруцев
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ФЕНЕРБАХЧЕ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
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