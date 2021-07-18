Витория: «Беговой работы игроки много делают, но стоит заметить, что делают это с умом»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Химками» (5:1).

- С нашей стороны сегодня была хорошая игра, мы знали, что соперник будет непростой, но мы сыграли во всех компонентах. Была динамика, простота и энтузиазм в атаке. В обороне также компактно отработали. В итоге заслуженная победа в сегодняшнем матче, в этом Кубке, который хотели выиграть, и теперь продолжаем работу.

- Сейчас «Спартак» выглядит так, как будто игроки находятся на пике своей физической формы. Не боитесь ли вы, что после такого пика в играх чемпионата и отборочных матчах Лиги чемпионов. Может последовать спад?

- Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что впереди нам предстоит очень большая и непростая работа, однако, говоря о физической подготовке, я не разделяю футбол на основные компоненты - на физику, на тактику, на технику, психологию. Футбол - это комплекс этих факторов. Физика, конечно, важна, но тактика в нашей работе играет очень большую роль. В очередной раз хотел поблагодарить ребят за то, как они адаптировались к новым требованиям касаемо игровой тактики. Играть стали очень хорошо, исходя из позиции. Беговой работы много при этом делают, но стоит заметить, что делают это с умом. Впереди нас ждет большое количество игр, непростые соперники как в первенстве, так и в еврокубках. Однако будем готовиться от игры к игре, шаг за шагом, разбирая соперников, анализируя свои игры, сильные и слабые стороны. Кубок остался позади, впереди нас ждет большая работа.